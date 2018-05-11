زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

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وكالات

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السعودية

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الحوثى

زي نسائي

أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن مصادر يمنية، كشفت أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، لجأ إلى الهروب من منزله في زي نسائي، لمنع كشفه، متوجهًا إلى جهة غير معلومة بصحبة قيادة بارزة في الميليشيات الحوثية.

وكان مصدر مقرب من أسرة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، كشف للصحيفة ذاتها في وقت سابق، أن الأيام المقبلة ستشهد اصطياد رءوس كبيرة في عصابة الحوثي؛ وذلك بعد انتصارات الجيش اليمني والمقاومة في معركة الساحل الغربي وجبهة صعدة.

وأوضح أن قادة المليشيات الحوثية يعيشون وضعًا تعيسًا، بعدما تمكنت المقاومة من الوصول إلى خرائط تحركاتهم، وتحديد أماكن اختبائهم، خاصةً في الحديدة وصنعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضيق الخناق على مركز محافظة صعدة من قبل قوات التحالف، بعد تحرير عدد من المديريات، وتحالف قبائل صعدة واجتماع شيوخها ورؤسائها، وهو ما تسبب في إرباك القادة العسكريين لميليشيات الإرهاب الحوثية؛ الأمر الذي دعاهم إلى تهريب زعيمهم خارج محافظة صعدة.


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