استشهاد فلسطينيين وإصابة 167 برصاص الاحتلال الإسرائيلي

11 مايو 2018 - 04:38 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد اثنين وإصابة 167 آخرين بالرصاص الحي أو بقنابل الغاز التي أطلقها جنود إسرائيليون على الشبان المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن فلسطينيًا استشهد بطلق ناري في الصدر شرق خان يونس فيما استشهد الآخر في جباليا، كما أصيب 167 فلسطينيا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز، بينهم 7 في حالة خطيرة شرق القطاع.

وكان بين المصابين صحفي واحد، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا شمال القطاع.

الشهيد جبر أبو مصطفى (40 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق خانيونس اليوم pic.twitter.com/xz8KIa1P4b — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

ونجح الشبان الفلسطينيون في إطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود ما أدى لاندلاع حرائق في الشرق من السياج الأمني قامت على إثره قوات من الدفاع المدني الإسرائيلي بالتوجه للمكان وإطفاء الحرائق.

وأطلق الفلسطينيون اسم "الإعداد والنذير" على الجمعة السابعة مؤكدين مواصلة التظاهر يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وسط مشاركات واسعة دولية.

الأتراك والعرب يتظاهرون معاً في اسطنبول دعماً لمسيرة العودة الكبرى في فلسطين pic.twitter.com/Bui4iWQP32 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

وفي هذه الأثناء، تصاعدت ألسنة اللهب في موقع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها الشبان، كما شوهدت حرائق أخرى شرق غزة، فيما تجددت الاشتباكات قرب حاجز بيت إيل في رام الله بين المتظاهرين والجنود الإسرائيليين.

صور من استهداف الاحتلال للأطفال المشاركين في مسيرة العودة السلمية شرق قطاع غزة pic.twitter.com/T0DjSFh7i5 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

توافد آلاف الفلسطينيين نحو مخيم العودة شرق خانيونس للمشاركة في جمعة "النذير" بمسيرات العودة pic.twitter.com/NbiDnTy9NU — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

#صور إصابة الصحفي ضياء أبو عون خلال تغطيته مسيرة العودة شمال قطاع غزة pic.twitter.com/o24ZZGXQOx — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018





