» بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء عرض مسرحي

11 مايو 2018 - 04:38 م

قامت إدارة جامعة طنطا بتجميد نشاط المهرجان المسرحي للكليات، مساء أمس الأول، على خلفية اعتداء بلطجية بالسيوف والجنازير على الطلاب، فور انتهاء العرض المسرحي الخاص بكلية التربية الرياضية، داخل قاعة المؤتمرات فى المركز الطبى الجامعى، ما أسفر عن إصابة 3 طلاب، أحدهم يرقد فى حالة حرجة بقسم العناية المركزة، بعد إصابته بكسر فى الجمجمة.

وقالت مصادر فى الجامعة إن المهرجان المسرحى ينظم سنوياً منذ 41 سنة، وبدأت فعاليات الدورة الأخيرة الأحد الماضى، قبل أن تقرر إدارة الجامعة تجميد العروض حتى عودة رئيس الجامعة، الدكتور مجدى سبع، من زيارته للكويت، حيث يشارك فى الملتقى التعليمى الأول، نافية ما تردد عن تجميد النشاط المسرحى فى الجامعة بشكل عام.

وأضافت المصادر، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، إن مجلس الجامعة عرض الواقعة على الدكتور مجدى سبع، الذى أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتحديد أوجه التقصير، ومحاسبة المسئولين، مشيرة إلى تشديد رئيس الجامعة على أنه لن يسمح لأحد مهما كان شأنه بالخروج عن الأعراف والتقاليد الجامعية.

الطالبة «آية. ف»، واحدة من شهود العيان على الواقعة، قالت في صريح صحفي: «إن الواقعة بدأت بخلاف بين الطالب (م. م)، أمين لجنة الأسر فى كلية التربية الرياضية، وأحد المنظمين، بشأن عدم التحدث داخل القاعة، قبل أن تتطور لمشادة كلامية ثم اشتباكات بالأيدى، إلا أن الحضور تدخلوا للسيطرة على الموقف، لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد».

وأشارت إلى أن أمين اللجنة استدرج الطرف الآخر فى المشاجرة إلى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، عقب انتهاء العرض المسرحى، بدعوى التصالح، إلا أن عدداً من البلطجية المستأجرين كانوا فى انتظارهم، واعتدوا عليهم بالسيوف والجنازير، ما أدى لإصابة عدد من الطلاب، وتحطيم زجاج عدد من السيارات.

شاهد عيان آخر على الواقعة، قال: «لولا التدخل السريع من جانب الشرطة لوقعت مجرزة»، موضحاً أن «البلطجية كانوا يحملون أسلحة بيضاء وجنازير، وتعدوا بالضرب على أى شخص موجود فى مكان الواقعة، كما حطموا سيارات تصادف وقوفها بجوار سور الجامعة على الطريق الزراعى، ما دفع المواطنين إلى الاستغاثة بالنجدة».

مصادر أمنية أشارت إلى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 14956 لسنة 2018 جنح أول طنطا، كما ألقت قوة أمنية القبض على المتهم (م. م)، الذى أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، موضحة أن «الأجهزة الأمنية دفعت بتشكيلات أمنية وقوات التدخل السريع للسيطرة على الموقف، فور تلقيها بلاغ النجدة، وجارٍ ضبط باقى المتهمين الهاربين، كما وضعت المديرية خطة لتأمين المجمع الطبى طوال ليلة الحادث».

وقالت مصادر طبية فى المستشفى الفرنساوى الدولى: «إن اثنين من المصابين تعرضا لكدمات وجروح سطحية، وخرجا من المستشفى بعد أن تماثلا للشفاء، ولم يتبق سوى الطالب (م. ح)، المصاب بكسر فى الجمجمة، واستلزمت حالته تدخلاً جراحياً، ونعمل جاهدين على تقديم الخدمات الطبية له».

الطالب محمد الشلق، رئيس اتحاد جامعة طنطا، كشف عن عقد اجتماع طارئ للاتحاد فور الحادث، مشيراً إلى صدور قرار بإسقاط عضوية الطالب المتهم فى الاتحاد، ومطالبة رئيس الجامعة بفصله من الدراسة، وزيادة عدد أفراد الأمن الإدارى، كما شدد فى بيان صحفى على رفض كل أشكال العنف والبلطجة.

واعتبر البيان ما حدث اعتداءً صريحاً على القوانين والأعراف والقيم الجامعية، ما يستوجب سحب عضوية الاتحاد من الطالب المقيد فى الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، طبقاً لنص المادتين 332 و333 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، باعتباره أحد المتسببين الأساسيين فى الواقعة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بما فى ذلك الفصل من الجامعة.



