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«حياة» تنظم مؤتمرها السنوى لدعم السجينات

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«حياة» تنظم مؤتمرها السنوى لدعم السجينات
«حياة» تنظم مؤتمرها السنوى لدعم السجينات

المصريون

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سجن النساء

مؤسسة حياة

سجينات

نظمت مؤسسة "حياة" للتنمية والدمج المجتمعي مؤتمرها السنوي بفندق سفير بالدقي، لعرض ومناقشة أهم انجازات ونجاحات المشروع، وذلك تكليلًا لجهود استمرت عامان منذ بدء مشروعها الممول من مؤسسة "دروسوس"، لدعم إعادة تأهيل ودمج السجينات مجتمعيا.

وشهد المؤتمر تواجد مكثف من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان ممثلا في العميد منار مختار، والعقيد محمد توفيق، وإدارة الرعاية اللاحقة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز مكافحة وعلاج الإدمان، وحضور عدد من الإعلاميين والفنانين، وبمشاركة بعض أعضاء مجلس النواب فرع الشرقية والدلتا وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري المهندسة فايقة فهيم.

احتوى البرنامج علي مناقشات أوراق عمل  قدمها أساتذة مركز البحوث الجنائية وصندوق علاج الإدمان الأستاذ دكتور شحاته زيان، ودكتورة ريهام محيي، ودكتورة هالة رمضان، والدكتور عبدالسلام شرف، وذلك حول دور إعادة تأهيل ودمج السجناء مجتمعيا، وتعزيز الأمان المجتمعي وتأثير العقوبات السالبة للحرية علي الأفراد والمجتمع وورقة عمل حول تصميم دليل برامج المهارات الحياتية لفئة المفرج عنهم.

 كما تم في بداية المؤتمر إلقاء كلمة من خلال مدير تنفيذي حياه نيرمين البحطيطي حول انجازات المشروع وتقرير برنامج الأرشفة المعلوماتي لخدمات المؤسسة، كما ألقت كلمة مؤسسة "دروسوس" الأستاذة مني غندر، مسئول برامج دروسوس.

تم عرض فيلم تسجيلي عن برنامج "حياة" لتأهيل السجناء والمفرج عنهم بعنوان "نقطة ومن أول السطر"، وهو من إخراج نيفين شلبي.

كما تم خلال المؤتمر تكريم المخرجة هالة الزغندي عن مسلسلها الناجح  "سجن النساء" وتكريم السيدة مني عراقي عن برنامجها انتباه، بالإضافة إلى تكريم الفنانة بدرية طلبه عن رعايتها للنساء المفرج عنهن والغارمات بالإسكندرية، حيث تسلم الدرع عنها المخرج السكندري أحمد جابر.


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