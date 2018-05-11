تعليق «مرتضى» على انسحاب «سموحة»

11 مايو 2018 - 05:13 م

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار إدارة سموحة برئاسة محمد فرج عامر، بالانسحاب من مباراة نهائي كأس مصر، أمام الفريق الأبيض، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقال مرتضى، في تصريحات صحفية: «فرج عامر المسئول عن تصريحاته وقرارات مجلسه، الأمر لا يخص الزمالك، ولم يتم إخطارنا بانسحاب سموحة من قبل اتحاد الكرة».

ومن المنتظر أن يصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا خلال الساعات القليلة المقبلة للرد على قرار سموحة بالانسحاب من نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس الزمالك، أن استعدادات الفريق مستمرة لمواجهة سموحة رغم إعلان النادي السكندري الانسحاب، مشددًا على إقامة معسكر مغلق يوم الأحد استعدادًا للمباراة.

وكان رئيس سموحة أعلن انسحاب فريقه السكندري من نهائي كأس مصر، اعتراضًا على تراجع لجنة الحكام عن استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، رغم موافقتهم في وقت سابق.