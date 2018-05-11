» مقتل حارس عقار وإصابة 5 أمناء شرطة بالسلام

11 مايو 2018 - 05:31 م

أصيب 5 أمناء شرطة اليوم، خلال مطاردة مع متهم بقتل حارس عقار بمدينة السلام، حيث قام المتهم بقتل المجني عليه لقيامه بمراقبته ونقل أخباره لزوجته ما دفعه للانتقام منه فيما صرحت نيابة حوادث شرق القاهرة ، بدفن جثة حارس العقار.

انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال الأمناء وتبين من التحقيقات قيام "محمد .ف" بقتل "صالح" حارس العقار محل سكن المتهم عقب علمه بقيام الضحية بإخبار زوجته بتحركاته.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم سلاح آلى وبادل القوة إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن إصابة الأمناء الذين تم نقلهم للمستشفى مع المتهم الذي أصيب أثناء القبض عليه.

واستمعت النيابة لشهود الإثبات والمجنى عليهم، فى مقتل حارس العقار، وأمرت بتعيين حراسة مشددة على المتهم ونقله لغرفة الحجز عقب مثوله للشفاء.

وقال عدد من جيران المتهم، إن المتهم على خلاف زوجته، التي تركت المنزل منذ أسبوعين، مؤكدين أنه اتهم حارس العقار بنقل أخباره الخاصة لزوجته بعد الخلاف بينهم على المنقولات.



