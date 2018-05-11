«غالي» يقود الأهلي أمام أياكس الهولندي

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المصريون

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اياكس

أعلنم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه لمباراة أياكس الهولندي، بعد قليل، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة اعتزال حسام غالي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد فتحي - حسام عاشور - حسام غالي

خط الهجوم: مروان محسن - وليد سليمان - باكا

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