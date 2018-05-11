إصابة ضابط ومجندين على صحراوى بنى سويف

11 مايو 2018 - 06:30 م

أصيب نقيب شرطة ومجندان اليوم الجمعة فى حادث تصادم سيارة شرطة برصيف الطريق، بالقرب من نفق أبو صالح على الطريق الصحراوى الشرقى، شمال محافظة بنى سويف .

علي الفور هرعت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل عبدالرحمن وجدى نقيب شرطة مصاب بكدمات وسحجات، والمجندين شريف سامى أنور، مصاب باشتباه كسر فى العمود الفقرى، وشوقى ربيع شوقى، مصاب اشتباه كسر فى الساقين، إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.