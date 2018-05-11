» بالصور.. لاعبو الزمالك يذبحون عجلًا قبل نهائي الكأس

11 مايو 2018 - 06:33 م

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ذبح عجلاً قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات المقامة حاليًا لمواجهة سموحة، الثلاثاء المقبل، فى نهائى بطولة كأس مصر.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته بشكل طبيعى على ملعبه، على أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا بعد غد الأحد فى الإسكندرية، استعدادًا للمواجهة التى ستقام على ملعب برج العرب، رغم إعلان سموحة الانسحاب.

وشارك أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية اليوم وبهذا تتأكد جاهزية اللاعب لخوض نهائى الكأس بعد شفائه من المعاناة من شد فى العضلة الخلفية.