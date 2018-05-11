» رسالة تحذير من «ميدو» للاعبي الزمالك

11 مايو 2018 - 07:15 م

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، لاعبي الفريق الأبيض بالحصول على لقب كأس مصر، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، أمام سموحة، بملعب الجيش في مدينة برج العرب.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسالتي إلى لاعبي الزمالك بأن يقاتلوا حتى أخر دقيقه وأن يذيقوا عامر نفس مرارة الهزيمة التي ذاقها في نهائي كأس 2014 على يد أولاد الزمالك!!».

يذكر أن أحمد حسام ميدو، قاد الفريق الأبيض للفوز ببطولة كأس مصر، في عام 2014، على سموحة، بهدف دون رد، إبان توليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.