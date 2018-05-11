نائبة: الحكومة تأخذ من جيوب الفقراء

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النائبة نادية هنرى
النائبة نادية هنرى

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نادية هنري

رفع تذاكر

انتقدت النائبة نادية هنري قرار وزارة النقل برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدة أن الحكومة ترى في جيوب الفقراء بأنها الحل السريع للمشاكل.

وأعلنت "هنري"، في بيان لها، عن رفضها الكامل للقرار، مشيرة إلى أنه صدر قبل مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة المالية الجديدة والمعروضة على المجلس.

وأضافت نادية هنري، أن المواطن لم يلمس أي تطوير أو تحسن في الخدمة المقدمة له وأن شعار الفقراء أولى بالرعاية مجرد شعار ليس له تطبيق على أرض الواقع بعد هذا القرار.

وأعربت عن دهشتها لتصريح وزير النقل بعد القرار بأن ضميره مستريح بينما ضمير نواب الشعب غير مستريح والمواطن الفقير في مصر غير مستريح في ظل هذه الحكومة.


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