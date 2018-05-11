» ضربة موجعة للبرازيل قبل مونديال روسيا

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ألفيش

تأكد بشكل رسمي، غياب البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن منافسات كأس العالم 2018 بروسيا، والمقرر لها منتصف الشهر المقبل.

وخضع اللاعب للأشعة بعد إصابته أمام ليز هيربيرز في نهائي كأس فرنسا، والتي أثبتت أنه تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية للرباط خلال نهائي كأس فرنسا.

وخضع اللاعب للكشف الطبي، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل، حيث تأكد غيابه عن البطولة.


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