  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
بوتين ونتنياهو

إحباط محاولة تفجير موكب «بوتين» و«نتنياهو» في روسيا

مجلس النواب

تعديل قانون البرلمان «غير جائز»

الزحام بالقاهرة (أرشيفية)

أزمة تهدد القاهرة

تذاكر المترو الجديدة

في زحمة «المترو».. زيادات أخرى أقرتها الحكومة أمس

نهر النيل

هكذا ضيعت مصر حقوقها في نهر النيل

الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

الدولار

تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

أرشيفية

زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

مسيرة العودة الكبرى

شهيد و731 إصابة في «مسيرات العودة» بغزة

زيارة السيسي للعاصمة الإدارية

ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟

والنيابة تخلي سبيلهم

طالب يتهم 5 طلاب بالاعتداء عليه جنسيًا وتصويره

قضايا وحوادث

"حالة جنسية طارئة" وراء اغتصاب طفل
"حالة جنسية طارئة" وراء اغتصاب طفل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

معركة بالأسلحة بين طلاب مدرسة إعدادي بالهرم

#

ضبط طالب محكوم عليه في 50 حكم حبس بالقليوبية

#

التعدي على طالب تحرش بفتاة بالمنيا

#

اعترافات صادمة لعامل قتل طالبًا بسبب "محمول"

كفر الشيخ

النيابة العامة

الاعتداء الجنسى

اخلاء سبيل 5 طلاب

قررت نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 طلاب بإحدى مدارس المدينة، عقب تصالحهم، لاتهام زميل لهم بالاعتداء جنسيًا عليه وتصويره عاريًا، وتقدمه ببلاغ وتحرر المحضر رقم 3635 لسنة 2018 جنح قسم دسوق.

بدابة الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "ع. أ. ك" 15سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة مدحت الزيات بمدينة دسوق، مقيم بأحد مناطق المدينة، يتهم فيه 5 من زملائه بالمدرسة بالاعتداء عليه جنسيًا وتصويره أثناء لعبهم خارج المدرسة، وإصابته بكدمة بالجبهة مع اشتباه شرخ بفتحة الشرج، تم تحويله للطب الشرعي بمستشفى دسوق العام، لعمل تقرير بالحالة.

واتهم الطالب فى بلاغه، 5 من زملائه فى المدرسة، بضربه وتقييده وخلع بنطاله، والاعتداء عليه جنسيًا، وصوره ثالث بكاميرا الموبايل الخاص به.

وكلف  اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتشكيل فريق بحث للقبض عليهم والتحقيق معهم، وألقت قوه من الشرطة برئاسة المقدم هشام السمادونى، رئيس المباحث، ومعاونوه، القبض عليهم.

 وبسؤالهم أقروا بمضمون ما جاء فى البلاغ، من ضرب واعتداء وتقييد، وتحرر المحضر رقم 3635 لسنة 2018 جنح قسم دسوق، وبالعرض على النيابة، طلبت تحريات المباحث، إلا أن الأهالى قرروا التصالح وتنازل المجنى عليه عن المحضر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الإسماعيلي يحسم المركز الثاني بالتعادل مع المصري
» حشود ضخمة تشارك في جمعة «القدس خط أحمر» بأندونيسيا
» رسالة مؤثرة من «الننى» لـ«غالى»
» ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟
» اعتزال «غالي».. الأهلي يهزم أياكس بهدف «محسن»
» شاب يحاول الانتحار من أعلى برج شبكة محمول بالعجوزة
» شرط وحيد لـ«سموحة» لخوض نهائي الكأس
» مقتل حارس عقار وإصابة 5 أمناء شرطة بالسلام
» ضربة موجعة للبرازيل قبل مونديال روسيا
» رسالة تحذير من «ميدو» للاعبي الزمالك
» بالفيديو.. تعرف على رسالة «غالي» في مهرجان اعتزاله

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون