أزمة تهدد القاهرة

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على الرغم من إجازة الجمعة، يخرج الآلاف من المواطنين للعمل فى هذا اليوم، أو لقضاء حاجاتهم، ومع الحظ السيئ اصطدموا ببدء تنفيذ خطة الحكومة برفع تذاكر مترو الأنفاق، ومن ثم الوقوف خلف طابور يمتد لعشرات الأشخاص، يكلف المزيد من الوقت والجهد، بسبب ضياع التنسيق والفهم لطبيعة العمل الجديدة داخل المترو، الركاب غير مدركين لكيفية شراء التذكرة الجديدة، وألوانها وطريقة حساب عدد المحطات، والموظفون غير قادرين على تنظيم الكم الهائل من المواطنين الذين يركبون المترو يوميًا.

الدكتور أسامة عقيل، خبير الطرق والنقل، أشار إلى أن هناك أزمة فى الإدارة داخل وسائل النقل فى مصر، ويتم اتخاذ القرار دون وجود تنسيق وتدريب للموظفين على مثل هذه القرارات المعروف خطورتها وحجم التوقفات والزحمة المفتعلة عن هذا اليوم، سوءًا بسبب الاعتراضات من البعض، أو بسبب عدم وجود إدراك وفهم لطبيعية تسيير عمل الهيئة وتنظيم المواطنين من قبل البعض الأخر، ومن ثم كان يلزم وجود تدريب على طريقة الإدارة منذ فترة.

وأضاف عقيل فى تصريح لـ"المصريون"، أن القاهرة شهدت زحامًا كبيرًا فى يوم مثل الجمعة، والمعروف أنه من أكثر أيام الأسبوع تيسيرًا فى الطرق والمواصلات، بسبب أنه يوم إجازة رسمي، ولا يخرج كثير من المواطنين فى هذا اليوم، إلا لقضاء حاجاتهم فى أضيق الحدود، بالإضافة إلى بعض المهن القليلة التى ينزل موظفيها للعمل فيه، ومن ثم فإن التعطيل الكبير فى شوارع القاهرة نتيجة أساسية لفشل التنظيم والإدارة الناتجة عن عدم وجود تدريب ودراسة للقرار.

وفى هذا السياق، أوضح أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات، داخل مجلس النواب، إن مجلس النواب سيتناقش مع وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أسباب رفع أسعار تذاكر المترو، على غير المتوقع منه، على الرغم من كون الوزارة من المعروف أنها قد تستقيل فى المرحلة المقبلة بسبب انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدء توليه الولاية الرئاسية الثانية، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن ثم كان يجب على الوزارة أن تنتظر إلى بداية العام المالى الجديد، 2018 / 2019 لبدء تطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف رحيم فى تصريح لـ"المصريون"، أن الزحام الشديد الذى شل حركة المواصلات، بسبب اصطدام كثير من المواطنين من القرار أولاً، والذى جاء بعد عدم تنسيق بين مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق داخل محطات المترو، وبالتالى تكدس العشرات أمام منافذ شراء التذاكر، ما جعل كثير من المواطنين يتركون المترو، ويتجهون لارتياد وسائل النقل العادية، ومن ثم ضغط زائد على المواصلات والطرق، أدى إلى توقف القاهرة.


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