صورة.. جماهير الأهلي تهاجم «عبد الله السعيد»

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المصريون

الاهلى

السعيد

عبد الله السعيد

شنت جماهير النادى الأهلي التي تواجدت في ملعب هزاع بن زايد، هجومًا ناريًا على عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق المحترف حاليًا بالدورى الفنلندى، بعد أن قرر النادى عرضه للبيع على خلفية توقيعه بشكل رسمى للغريم التقليدى نادى الزمالك.

ورفع جمهور الأهلى المتواجد بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية فى مهرجان اعتزال حسام غالى قائد الفريق، لافتة مكتوب عليها: "جمهور الأهلى فوق الجميع وفوق اللى ملوش بديل".

وكان حسام البدرى المدير الفنى ومساعده سيد معوض، أكدا أن عبد الله السعيد ليس له بديل حاليًا داخل الفريق الأحمر، الأمر الذى أثار غضب الجمهور واضطرهم إلى كتابة هذه اللافتة.


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