» حشود ضخمة تشارك في جمعة «القدس خط أحمر» بأندونيسيا

11 مايو 2018 - 09:02 م

احتشد عشرات الآلاف من الأندونسيين، اليوم الجمعة، بالعاصمة جاكراتا للمشاركة في جمعة "القدس خط أحمر" نصرة للقدس ودعماً لمسيرات العودة الكبرى بفلسطين الرافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق، أن كل من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وزوجها جيرارد كوشنير، مستشار الأخير، سيشاركان بحفل نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، المقرر عقده في 14 مايو المقبل.

وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميا ودوليًا.