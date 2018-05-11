القبض على لاعب كرة بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها

11 مايو 2018 - 09:08 م

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على جونزالو أجيرى، مدافع نادي أتلتيكو بيلجرانو، بتهمة الاعتداء الجنسى على ابنة زوجته البالغة من العمر خمس سنوات وقتلها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن زوجة اللاعب أخبرت الأطباء فى البداية أن الطفلة سقطت فى الحمام أثناء الاستحمام، لكن تشريح الجثة كشف أن الطفلة كانت تتعرض للإيذاء والضرب بشكل مستمر واعتداء جنسى قبل وفاتها.

وأثبتت التحريات تورط أجيرى فى مصرع الطفلة بعد أن أشارت كل الأدلة إلى أنه القاتل ومرتكب الجريمة.

وكان جونزالو أجيرى قد تغيب عن فريقه منذ ثلاثة أشهر، ولم يلعب أى دقيقة هذا الموسم مع أتلتيكو بيلجرانو الذى يحتل المركز الـ11 فى الدورى الأرجنتينى.



