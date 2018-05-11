» حجز 8 متهمين في واقعة مذبحة "أسرة الرحاب"

11 مايو 2018 - 09:11 م

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الجمعة، حجز 8 متهمين، للاشتباه بهم في واقعة مذبحة أسرة الرحاب بسبب مرور الأب بضائقة مالية، 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات معهم صباح باكر.

وذكر مصدر قضائي مطلع، أن من بين المشتبه بهم، فرد أمن جهاز الرحاب يدعى "فريد"، وآخر من قام بزيارة أسرة الرحاب المجني عليهم، من ضمنهم محامون ومحاسب وصاحب شركة.

وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بتسليم وسادة بها بقع من الدماء، إلى مصلحة الطب الشرعي وذلك بواقعة، انتحار مقاول بعد قتله زوجته وأبنائه الثلاثة، في مدينة الرحاب، بسبب تراكم الديون لرفع البصمات من على الوسادة، التي كانت بجانب جثة الأب، ولمعرفة إلى من تنتمي بقع الدماء التي توجدات أعلى الوسادة وبجانبها.

وقد أكدت التحريات، التي اجريت مرور الأب بحالة نفسية سيئة لكثرة الضغوط النفسية، التي كان يعاني منها، حيث قرب انتهاء مهلة صاحب الفيلا بترك الأسرة الفيلا، بعد معرفة دكتور حسن صاحب الفيلا بأخذ المجني عليه "عماد. س" مقدم من أحد ضحاياه أوهمه بأن الفيلا ملكه.

وكشفت معاينة النيابة، أن الأعيرة النارية المستخدمة في قتل الثلاثة أطفال والسيدة وزوجها، هي ذاتها الأعيرة المنطلقة من أداة الجريمة بجانب جثة المجني عليه "مسدس غير مرخص"، ووجود 6 طلقات نارية مستخدمة في الحادث، وتبين أن المقاول محرر ضده محاضر بسبب تأخره عن دفع الديون.