تصريحات نارية لمدرب ليفربول عن محمد صلاح

11 مايو 2018 - 10:39 م

تغزل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في مهاجمه الكروي المصري محمد صلاح بعد حصده العديد من الجوائز خلال الموسم الحالي واصفًا إياه بالسريع والقوي.



وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، قال كلوب إن الأهداف هي سر ميزة صلاح في الموسم الحالي، وهي التي منحته ميزة كبيرة في وسائل الإعلام والآن تعلم المزيد وأصبح أكثر خطورة وفاعلية عما كان عليه في وقت سابق.



وأضاف "صلاح لاعب متواضع للغاية، رجل رائع حقًا وأكون سعيدًا عندما يتوج أشخاص مثله بالجوائز".



وتابع كلوب تصريحاته قائلًا "جميع العاملين في النادي يحبونه، ليس فقط المتعلقون بفريق كرة القدم، بل العاملون في المطعم أيضًا يحبونه بلا شك لأنه يقدر الآخرين ويتعامل معهم كالأصدقاء".



وبشأن نقاط القوة عند صلاح، قال كلوب "لاعب سريع وقوي ويواصل العمل، وهذا الموسم أصبح أكثر حسمًا أمام المرمى، سرعته وتحكمه في الكرة يساعدانه على خلق العديد من الفرص، هذا هو المجنون في الأمر، فبرغم كل الأهداف التي سجلها كان بإمكانه تسجيل أكثر لأنه شارك في العديد من المواقف".



واختتم كلوب تصريحاته بالقول إن صلاح يتطور وسيصبح أفضل بمرور المواسم، خاصة وأنه لا يوجد سقف لإمكانياته.



ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 50 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.



كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.



وحصل على جائزة لاعب العام في "البريمرليغ" المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.

