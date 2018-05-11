شهيد و973 إصابة في مسيرات "العودة" شرق غزة

11 مايو 2018 - 10:45 م

أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد فلسطيني، وإصابة 973 آخرين بجراح مختلفة وبالاختناق جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.



جاء ذلك وفق تصريحات أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة، في غزة، في بيان وصل الأناضول.



وقال القدرة: "إن الفلسطيني جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) استشهد بعد تعرضه للرصاص الحي في الصدر، على حدود مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية الأحداث إلى 50 شهيدا".



وأضاف أن عدد الجرحى ارتفع اليوم إلى 973 فلسطينياً، بجراح مختلفة وبالاختناق، وأن 371 منهم وصلوا المشافي، (أصيب 176 منهم بالرصاص الحي)، فيما تم معالجة البقية في النقاط الطبية المنتشرة قرب المنطقة الحدودية.



ومن بين الجرحى 49 طفلا و12 سيدة، و34 مسعفا و4 صحفيين (لم يوضح طبيعة إصاباتهم).



ومنذ صباح اليوم، توافد الفلسطينيون، نحو مخيمات "العودة" (الخمسة)، للمشاركة بالجمعة السابعة من مسيرة العودة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة اسم "جمعة الإعداد والنذير".



وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

