هذا ما قاله رئيس بنك مصر عن ارتفاع الدولار

11 مايو 2018 - 11:14 م

صرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، بأن الدولار متوفر في البنوك، وليس هناك قلق، موضحًا أن الاحتياطي الأجنبي النقدي بمصر يصل إلى 44 مليار دولار.



وأوضح "الأتربي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أن بنك مصر كان لديه فائض من الدولار بالأمس، مضيفًا أنه لا يوجد عميل واحد طلب إجراء اعتماد له، ولم يجد دولار.



وأشار إلى أن رفع سعر الدولار 5 أو 10 ساغ غير مقلق، وإنما يخضع لحالة العرض والطلب، وليس للبنك تدخل في تحديد سعر الدولار.

