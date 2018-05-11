"الصناعة": قرار زيادة أسعار تذاكر المترو "عشوائي"

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عقب الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "قرار عشوائي".
وأوضح "عبدالمطلب"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن بعض الإجراءات تتخذ بطريقة عشوائية، موضحًا أن القرارات الفوجائية بين يوم وليلة يشكك المستثمرين والصناع.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك مجموعة أهداف معروضة وواضحة، حتى لا يتفاجئ البعض، مشددًا على ضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

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