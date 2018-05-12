» خبر صادم بشأن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

12 مايو 2018 - 12:40 ص

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة سيكون يوم 14 مايو/أيّار الجاري.



وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "فخورون بافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يوم 14 مايو".



وأشار البيان أن سفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيشرف على الافتتاح، بحضور وفد على رأسه "جاريد كوشنر"، و"إيفانكا ترامب"، مستشارا الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.



ولفت أن "سوليفان"، سيعقد يوم الافتتاح اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



ومن المخطط أن تستخدم واشنطن مقر قنصليتها في القدس، كمقر لسفارتها، إلى حين إنشاء مقر جديد.



يشار أن ذلك يأتي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى "النكبة" الـ70، والتي تعتبرها إسرائيل ذكرى قيامها.

