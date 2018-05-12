» جامعة "هارفارد" تستشهد برأي عالم سعودي .. فما قصته؟

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الشيخ السعدي
الشيخ السعدي

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الشيخ عبد الرحمن السعدي

نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريرا عن الشيخ عبد الرحمن السعدي ، مؤكدة أن جامعة هارفارد الأمريكية استشهدت بآراء تخصه قبل 62 سنة .

وبحسب "واس"، فإنه سيتم الأحد المقبل، تدشين مجموعة مؤلفات السعدي (96 كتابا 30 منها تنشر للمرة الأولى).

واستشهد مؤتمر طبي نظمته جامعة هارفارد الأمريكية هذا العام عن موضوع "موت الدماغ والتبرع بالأعضاء"، برأي شرعي للشيخ السعدي، أجاز فيه التبرع بالأعضاء، كتبه قبل وفاته عام 1956م، وفقا لما ذكره لوكالة الأنباء السعودية مساعد بن عبد الله السعدي، حفيد الشيخ السعدي.

وقال الحفيد إن "مؤلفات جدّه الشرعيّة تُرجمت للإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية والإندونيسية".

وتضم مؤلفات الشيخ السعدي موضوعات: علوم القرآن الكريم، وأشهرها تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمشهور بـ«تفسير السعدي"، والحديث الشريف، والفقه، والعقائد، والآداب الشرعية، والأخلاق في الإسلام، والفتاوى الشرعية، وما قدَّمه الشيخ السعدي.

يشار إلى أن غالبية العلماء أفتوا لاحقا بجواز التبرع بالأعضاء، مع ضرورة التيقن من عدم إلحاق أي أذى بالمتبرع.

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