» 7 أسرار كشفها موظفو ماكدونالدز عن وجباته

12 مايو 2018 - 07:58 ص

كشفت مجلة "تيك بيت" الإسبانية عن بعض الأسرار التي تبرع موظفو مطاعم "ماكدونالدز" بالبوح بها .



وقالت المجلة، في تقريرها ، إن الزبائن الذين اعتادوا ارتياد سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالدز يجهلون في الغالب العديد من الأسرار عنها، بما في ذلك بعض الحيل التي قد تمكنهم من الحصول على أطعمة جيدة وبأسعار أقل "حسب ترجمة عربي 21".



وبينت المجلة أنه على الرغم من أن الأطعمة التي تقدمها هذه المطاعم ليست صحية تماما، إلا أن ذلك لم يحل دون تحولها إلى إحدى أشهر سلاسل الوجبات السريعة في العالم. ويمكن العثور على مطعم ماكدونالدز في أي مدينة، حيث يمكنك التمتع بالعروض والخدمات ذاتها، على الرغم من بعض الاختلافات بينها. ونظرا للعدد الهائل من المطاعم التي تملكها، توظف سلسلة ماكدونالدز عددا كبيرا من الأشخاص لتلبية طلبات الزبائن الذي يقبلون على تناول وجبة "هابي ميل" والبطاطس والهامبرغر الشهير مع الجبن.



وأوردت المجلة أن العديد من موظفي هذا المطعم كشفوا عن أسرار عملهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بدءا من الحيل التي تساعدك على الحصول على هامبرغر بأقل تكلفة أو البيض الطازج، وصولا إلى المنتج الذي لا أحد يتقدم بطلبه أبدا في هذه المطاعم.



وذكرت المجلة، أولا، أنه إذا كنت قلقا بشأن جودة الطعام المقدم لك، يستحسن طلب المنتجات الطازجة. ففي كل مرة يطلب فيها الزبون منتجا طازجا أو طلبا خاصا، يتعين على العامل أن يترك ما بين يديه ويكرس نفسه فقط لتلبية رغبته.



وأضافت المجلة، ثانيا، أنه بإمكانك توفير المال من خلال جعل طلباتك خاصة. وفي هذا السياق، بإمكانك طلب منتج منخفض التكلفة، ثم إضافة صلصات أو بعض المنتجات الأخرى دون دفع مقابل، أي مجانا. فعلى سبيل المثال، بدلا من طلب شطيرة هامبرغر "بيج ماك"، بإمكانك طلب شطيرة الجبن المزدوجة ثم تطلب إضافة الخس. وكشف موظفو ماكدونالدز أن الزبائن اعتادوا طلب آيس كريم صنداي بدلا من مثلجات ماك فلوري، ثم يطلبون من العاملين بالمطعم أن يقدموا لهم طبقة إضافية.



وأبرزت المجلة، ثالثا، أن الشكل الدائري للبيض الموجود في وجبة "ماك مافن"، قد يجعله يبدو غير جيد، لكنه طازج في الحقيقة. في هذه الوجبة يستخدم الموظفون أداة طهي خاصة لمنح البيض هذا الشكل. لذلك إذا كنت ترغب في إضافة بيضة طازجة إلى شطيرة الهامبرغر الخاصة بك، يستحسن طلب بيضة مستديرة لأنها ستكون شبيهة بالبيضة الموجودة في الماك مافن.



وأوردت المجلة، رابعا، أن موظفي هذا المطعم ينصحون باختيار الكعك المصنوع من الكوكيز، على اعتباره خيارا أكثر أمانا بدلا من فطيرة التفاح، خاصة إذا كنت تشك في نوعية منتجات ماكدونالدز. وتجدر الإشارة إلى أن فطيرة التفاح التي يقدمها مطعم ماكدونالدز غالبا ما تكون غير طازجة. وفي هذا السياق، اعترف أحد الموظفين قائلا: "عندما تنتهي صلاحية هذه الفطيرة نقوم بوضع تاريخ انتهاء صلاحية جديد".



وأضافت المجلة، خامسا، أن العديد من العاملين في المطعم تحدثوا عن التعليقات التي يسمعونها في أثناء ممارستهم لعملهم من قبل بعض العائلات. فغالبا ما يتوجهون لأطفالهم قائلين: "إذا لم تدرسوا جيدا ستكون نهايتكم مثل هذا العامل". في حقيقة الأمر، يعمل بعض الموظفين بهدف تسديد تكاليف دراستهم، لذلك يستحسن دائما تجنب الحكم مسبقا والاستنتاجات الخاطئة. والجدير بالذكر أن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، قد عمل في وقت ما في أحد مطاعم ماكدونالدز حيث تعلم درسا قيما.



وذكرت المجلة، سادسا، أن هناك بعض الوجبات التي غالبا ما يتجنب زبائن ماكدونالدز طلبها، على غرار شطيرة البرغر باللحم. ووفقا لتجربتهم في العمل في سلسلة هذه الوجبات السريعة، أكد أحد الموظفين أنهم يقومون بإخراجها من الثلاجة في وقت مبكر، ليتم وضعها في صينية لمدة ساعات. واعترف عامل آخر، في الآونة الأخيرة، أن أسوأ شطيرة تعد شطيرة الدجاج، لأن الدجاج يأتي في بعض الأحيان من تايلاند، ويكون مطبوخا بشكل مسبق ومجمدا. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يمتنع أغلب هؤلاء عن أكل وجبة البوريتو، لأنها لا تكون طازجة.



وأوضحت المجلة، سابعا، أن موظفي ماكدونالدز أكدوا أن آلة الآيس كريم تتعطل في كثير من الأحيان، لكن نادرا ما يتم غسلها. من جهة أخرى، إذا ذهبت يوما ما إلى ماكدونالدز، وأخبروك أن آلة الآيس كريم معطلة، ففي الغالب ذلك صحيح. وحتى إذا كانت هذه الآلة تعمل، فذلك لا يعني أنها نظيفة، لأنها تُغسل بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.



وأضافت المجلة، ثامنا، أن أحد الموظفين في هذا المطعم كشف أن موظفي ماكدونالدز لا يرتدون قفازات، لكنهم يغسلون أيديهم كل ساعة ويخضعون لرقابة بشأن النظافة. من جهة أخرى، اعترف بعض العمال الآخرين بأنهم يضطرون أحيانا إلى التقاط بعض الأشياء عندما تسقط على الأرض، لكن ذلك لا يحدث دائما.



وفي الختام، أشارت المجلة أنه على الرغم من الالتزام ببعض معايير الجودة العامة، إلا أن كل مطعم من مطاعم ماكدونالدز يمكن أن يختلف عن الآخر، وذلك يرتبط عادة بالدولة التي يوجد فيها المطعم أو موقعه.

