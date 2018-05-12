ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

12 مايو 2018 - 09:59 ص

عقب انتهاء مباراة الاعتزال لكابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر حسام غالي، والتي أقيمت بالإمارات ضد فريق أياكس أمستردام، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف، انهالت التعليقات على "الكابيتانو" من نجوم الأهلي عبر حساباتهم علي موقع "تويتر".

من جهته علق الجناح الأيمن للنادي الأهلي محمد هاني، عبر حسابه الشخصي "تويتر"، مودعًا "غالي" بقوله: "والله أنت من أحسن الناس إللي قابلتها فى حياتي.. أتعلمت منك كتييييير أوى وساعدتني فى مواقف كتييير وأنا ليا الشرف إنى أتمرنت ولعبت معاك يا كابيتانو.. ربنا يوفقك فى الخطوة المقبلة.. هتوحشنا".

وأضاف مدافع الأهلي والجناح الأيسر للفريق أيمن أشرف قائلًا: "بالتوفيق في القادم يا كابيتانو".

فيما علق المعلق الكروي الشهير سعيد الكاعبي قائلًا: "الأداء الذي قدمه حسام غالي في يوم اعتزاله يؤكد أن مكانه كان يجب أن يكون مضمون مع مصر في المونديال، لاعب لا أرى أن الآخرين يفوقونه كفاءة في تشكيلة الفراعنة".

ولم ينس محمد النني نجم نادي الأرسنال الإنجليزي، كبتنه في المنتخب حيث علق علي قرار اعتزاله وقال: "من المحزن رؤيتك لمرة أخيرة تلمس كرة القدم، تذكرت في لحظة كل ما فعلته من أجلنا تذكرت تشجيعك لنا بالدموع من أجل الفوز فقط لأنك تعشق تراب هذه البلد ستظل قائدا يحتذى به، كابتن حسام رحيلك لن يمنع أنك ستظل كالعادة غالي في قلوبنا".

في الوقت الذي نشر فيه نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة تجمعه مع "الكابيتانو" في مباراة الأهلي وليفربول والتي أقيمت منذ شهور قليلة.