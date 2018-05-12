بالحبة القاتلة.. انتحار عامل فى المنوفية

12 مايو 2018 - 10:15 ص

أقدم عامل على الانتحار بتناول حبة حفظ الغلال إثر مروره بأزمة نفسية فى مركز السادات بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "ص.ج.أ" 32 سنة عامل بمزرعة بالخطاطبة، ومقيم مركز صدفا محافظة أسيوط جثة هامدة إثر تناوله قرص لحفظ الغلة.

وبالانتقال تبين أن المتوفى تناول قرصاً لحفظ الغلة لسوء حالته النفسية منذ عودته من محل إقامته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.