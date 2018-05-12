بالفيديو.. "نعمان" للحكومة: "حسوا بالشعب"

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استنكر الإعلامي حاتم نعمان، قرار الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات بزيادة أسعار تذاكر المترو معلنًا اختلافه مع القرار قائلا: "الناس اتعقدت من قرارات يوم الخميس".

وأكد "نعمان"، خلال تقديمه برنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "إل تي سي" ، أنه يجب أن يكون هناك تمهيد للمواطنين قبل تطبيق مثل هذه القرارات، موجهًا حديثه للمسئولين: "حسوا بالشعب المصري، واطلعوا كلموه".

وأشار إلى أنه كان يوجد عدة بدائل بدلًا من زيادة أسعار التذاكر مثل زيادة الإعلانات، أو تعاون شركة مترو الأنفاق مع شركات عالمية، أو عمل تطويرات، وغيرها.

وطالب الدولة بترخيص وتقنين التوك توك، والاهتمام بكل وسائل المواصلات، لتحسين دخل المواطن المصري.
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