لقطات مرعبة لمحاولة خطف طفل بالشارع

12 مايو 2018 - 11:19 ص

نشر موقع ذا صن مقطع فيديو يظهر رجل يحاول خطف طفل بعيدًا عن شقيقه أثناء اللعب في الشارع في وضح النهار بجنوب شرق الصين .

وأظهر المقطع المنشور الرجل وهو يمسك الطفل في محاولة لاختطافه ويسحبه بعيدًا خلال تواجده في أحد الشوارع الصينية، وركض شقيق الطفل الأكبر بسرعة وتمكن من اللحاق بأخيه وتحريره من يد اللص.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن "أن والدي الطفل أبلغا الشرطة عن محاولة الاختطاف، وعندما تم تعقب الرجل أخبر المحققين أنه كان يلعب مع الطفل.

وأكدت بعض التقارير المحلية أنه تم احتجاز الرجل لاستجوابه، وما زالت القضية قيد التحقيق.