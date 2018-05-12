» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"

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زار رئيس الوزراء السوداني السابق "الصادق المهدي" برفقة ابنته، النجم محمد منير عقب تعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها منذ أسابيع.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "نعم إنها زيارة تاريخية أى شرف وأى فخر زيارتك لى أيها الإمام الصادق متعك الله بالصحة والعافية".

واختتم تدوينته مرفقًا معها صورة تجمعة بـ"المهدي"، قائلًا: "شكرًا من أعماق قلبى".

وكان الإمام الصادق المهدى، رئيس وزراء السودان الأسبق رئيس حزب الأمة السودانى، قد زار برفقة ابنته الدكتورة مريم، "الكينج"، للاطمئنان على صحته عقب إجرائه جراحة كللت بالنجاح .





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