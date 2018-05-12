كيف تحصلين على بطن مشدودة بخطوات بسيطة

12 مايو 2018 - 11:25 ص

تعتبر البطن المشدودة حلم الكثير من الفتيات وتسعي دائما للحصول عليها، مهما كانت المصاعب التي تقابلها.

حيل سريعة لشد البطن قبل أي مناسبة أو سهرة

ترغب كل فتاة في أن تظهر بكامل أناقتها في أي مناسبة أو سهرة تستعد لها، فتبدأ في الاهتمام ببشرتها وشعرها وجسمها، ولكن أكثر شيء يمكن أن يؤرق الفتاة هو بروز الكرش، لأنه قد يجعل شكل الملابس عليها ليس أنيقا. لذا إن كنت حقا تبحثين عن وصفات فعالة لتخسيس الكرش في أيام معدودة قبل أي مناسبة، اتبعي النصائح الآتية:

مشروبات طبيعية لانتظام حركة الأمعاء

قد يحدث انتفاخ البطن نتيجة التهاب القولون، لذا في هذه الحالة تناولي أحد المشروبات التي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء قبل المناسبة بيومين مثل مشروب الكمون الدافيء. أيضا ابتعدي عن كل ما قد يؤدي إلى انتفاخ القولون.

شد عضلات البطن

احرصي دوما على عمل تمرين شفط البطن إلى الداخل أثناء الجلوس أو المشي. فهذه الحركة تعمل على شد البطن وتقوية عضلاتها. أيضا قومي بعمل هذا التمرين أثناء حضورك للمناسبة وأثناء تناولك الطعام.

مدرات البول

إذا كنت من الأشخاص الذين يحتفظ جسمهم بالماء، فهنا قبل أي مناسبة هامة أنت بحاجة إلى تناول أحد مدرات البول الطبيعية مثل الشاي الأخضر للتخلص من المياه الزائدة من جسمك. افعلي ذلك قبل المناسبة بيوم حتى لا تنزعجي من رغبتك في دخول دورة المياه خلال سهرتك.

تمارين رياضية بسيطة

إذا كنت تشعرين أن بطنك منتفخة ، جربي عمل بعض التمارين البسيطة في المنزل، مثل تمرين العجلة أو المشي الكثير أو السكوات، فهذه التمارين تحرك الأمعاء وتساعدك في التخلص من الغازات المسببة للانتفاخ.

الكورسيه

يتوفر الكورسيه بأشكال كثيرة وبمقاسات مختلفة، فإذا لم تساعدك الحيل السابقة على التخلص من البطن سريعا قبل أي مناسبة، فاتجهي إلى ارتداء الكورسيه أسفل ملابسك وستلاحظين اختلاف كبير في مظهرك. يقوم الكورسيه بضغط الجسم لتتمتعي بقوام مثالي في مناسباتك المختلفة.