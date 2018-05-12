عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

12 مايو 2018 - 11:34 ص

طالب المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، بتعيينه بمنصب فى إدارة تشغيل المترو لحل أزمة غلاء الأسعار.

وأضاف فى تدوينة له على "تويتر": "عرض لمن يهمه الأمر، أقبل إدارة وتشغيل مترو الأنفاق متطوعًا وسوف ألغى الزيادات التي تمت يوم الخميس في خلال 6 أشهر واستقلال مالي تام في خلال سنة".

وتابع: "سوف أطالب بشروط وهى التخلص من العمالة غير اللازمة والاستغناء عن الضباط الذين عينوا مكافأة نهاية خدمة، بالإضافة إلى السماح بمقاضاة الشركات التي أخلت بعملها".

وقد تفاعل رواد تويتر على تدوينة "حمزة" حيث قال إسلام فؤاد: "لا طبعًا كدة عايزها تنجح وإحنا مش عايزين كده إحنا عايزين ناس تتدخلنا فلوس بس إدارة فاشلة".

وأضاف آخر قائلًا: "هتفشل مش لأنك فاشل".



