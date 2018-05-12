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تعليم المنيا: لا صعوبة فى امتحانات الإعدادية اليوم

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محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

 قال محمد محود عزب وكيل وزارة التربية ولتعليم بالمنيا، إن غرفة العغمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية التى بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

 وأشار عزب فى تصريح خاص، إلى أن الامتحانات يتقدم لها ما يقرب من 92927 ألف طالب وطالبة أمام 467 لجنة، وأنه لا توجد صعوبة فى الامتحانات لتى جاءت من داخل المنهج الدراسى للوزارة.

وألمح عزب إلى أنه قام بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليوم للاطمئنان على سير الامتحانات ومتابعة غرفة لعمليات  الخاصة بتلقى شكاوى أولياء الامور والطلاب بشأن الامتحانات.

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