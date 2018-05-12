  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
رواد المترو

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

المهندس ممدوح حمزة

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين

تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"

الرياضة

ارشيف
ارشيفية

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. "السعيد" يتخلف عن العودة مع "الفراعنة"

#

الأهلي يحدد موعد عودة "الحاوي" للتدريبات

#

الأهلي يطير إلى الإمارات اليوم

#

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

مصر

ممدوح حمزة

بعثة

قطار

الاهلى

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامتها بالإمارات صباح اليوم، لأوغندا استعدادًا لمواجهة كمبالا سيتي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال لأأفريقيا.

في السياق ذاته منح الجهاز الطبي للفريق، اللاعبين وجميع أفراد البعثة، «حبوب الملاريا» خوفا من انتشار الأمراض.  

وكان الأهلي فاز وديًا أمس على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد في مهرجان اعتزال حسام غالي الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين الإماراتية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون