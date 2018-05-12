موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين

12 مايو 2018 - 12:30 م

يستضيف نادي اتحاد جدة السعودي، المحترف بين صفوفه اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، نظيره الفصيلي المحترف بين صفوفه اللاعب صالح جمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "الملك عبد الله"، في السادسة مساء اليوم، وتذاع على "السعودية الرياضية 1"،و"أبو ظبي الرياضية"

بدء الاتحاد مشواره بتحقيق الفوز على الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32، قبل أن يتغلب على الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ 16، كما تغلب على الشباب بنتيجة 3 – 1 في الدور ربع النهائي.

وفى الدور النصف النهائي تمكن الاتحاد من تحقيق فوزا عريضا على الباطن بستة أهداف مقابل هدفين، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

بينما الفيصلى فبدأ مشواره بتحقيق الفوز على الوطنى بنتيجة 3 -2 ضمن منافسات دور الـ 32، كما تفوق على النجوم بهدفين دون مقابل فى دور الـ 16 والقادسية بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي? .

وتفوق على الأهلي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ليحجز مقعده فى المباراة النهائية? .

ويسعى الاتحاد للفوز بتلك البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، لمصالحة جماهيره الغاضبة بعدما أنهى الفريق مشواره في مسابقة الدوري بالمركز التاسع، بينما يحلم الفيصلي هو الآخر بحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.