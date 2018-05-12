  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
رواد المترو

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

المهندس ممدوح حمزة

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين

تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

أبو القمصان: هذه هى معاناة "قصار القامة" فى مصر

الحياة السياسية

نهاد أبو القمصان: السماسرة أداروا الانتخابات
نهاد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تطوير التعليم حائر بين القرارات والتصفيق

#

مفاجأة من "غالي" لجمهور الأهلي بشأن "أبوتريكة"

#

«يوسف ندا» يزوّر وثيقة لتوريط «نظام عبد الناصر»

#

الأمل الكاذب

الأرصفة

نهاد ابو القمصان

قصار القامة

الاشخاص ذوى الاعاقة

كشفت نهاد أبو القمصان، الحقوقية النسوية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن بعض مظاهر المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الأشخاص قصار القامة داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها التقت بعدد منهم ورصدت مشاعرهم المربكة وإحساسهم بالتمييز داخل المجتمع. 

وأضافت أبو القمصان خلال مقالها الذي نشر بالوطن تحت عنوان "إن إحدى السيدات قاصرات القامة قالت لها في حديث دار بينهما: "انتى محتارة كيف تتعاملين معى في موقف واحد فهل تتخيلين كم الحيرة التى أعيشها كل يوم وأنا أمارس تفاصيل الحياة، أن أطبخ لأولادى ولا يوجد بوتاجاز قصير، أن أرتب ملابس ولا يوجد دولاب مناسب، ما بالك بالشوارع والأرصفة التى يصل ارتفاعها فى بعض الأماكن إلى نصف طولى، والمعضلات الكبرى كأن أجد لأولادى وبناتى مكاناً فى مدرسة".

وتابعت الحقوقية مرددة: "كانت هذه الأسئلة التى طرحتها بابتسامة وبود شديد لكنها من الذكاء لتكشف فى لحظة كم التمييز الذى نمارسه فى المجتمع عن قصد أو بدون قصد، تمييز ضد كل ما هو مختلف، المختلف فى الطول أو القدرة على الحركة أو الإبصار وغيره من أنواع كثيرة من التمييز ضد المختلف، تمييز نمارسه نتيجة غفلة عن حق كل ما هو مختلف أن يحيا حياة جيدة، وأن يحسب له حساب من أول تخطيط شوارعنا إلى تنظيم مدارسنا إلى فرص العمل المتاحة، قضية الإعاقة ليست قضية مجموعة تحتاج الشفقة فالإعاقة ليست ابتلاء وإنما اختلاف يستحق منا أن نحسب حسابه ونستثمره".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون