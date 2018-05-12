أبو القمصان: هذه هى معاناة "قصار القامة" فى مصر

12 مايو 2018 - 12:37 م

كشفت نهاد أبو القمصان، الحقوقية النسوية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن بعض مظاهر المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الأشخاص قصار القامة داخل المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها التقت بعدد منهم ورصدت مشاعرهم المربكة وإحساسهم بالتمييز داخل المجتمع.

وأضافت أبو القمصان خلال مقالها الذي نشر بالوطن تحت عنوان "إن إحدى السيدات قاصرات القامة قالت لها في حديث دار بينهما: "انتى محتارة كيف تتعاملين معى في موقف واحد فهل تتخيلين كم الحيرة التى أعيشها كل يوم وأنا أمارس تفاصيل الحياة، أن أطبخ لأولادى ولا يوجد بوتاجاز قصير، أن أرتب ملابس ولا يوجد دولاب مناسب، ما بالك بالشوارع والأرصفة التى يصل ارتفاعها فى بعض الأماكن إلى نصف طولى، والمعضلات الكبرى كأن أجد لأولادى وبناتى مكاناً فى مدرسة".

وتابعت الحقوقية مرددة: "كانت هذه الأسئلة التى طرحتها بابتسامة وبود شديد لكنها من الذكاء لتكشف فى لحظة كم التمييز الذى نمارسه فى المجتمع عن قصد أو بدون قصد، تمييز ضد كل ما هو مختلف، المختلف فى الطول أو القدرة على الحركة أو الإبصار وغيره من أنواع كثيرة من التمييز ضد المختلف، تمييز نمارسه نتيجة غفلة عن حق كل ما هو مختلف أن يحيا حياة جيدة، وأن يحسب له حساب من أول تخطيط شوارعنا إلى تنظيم مدارسنا إلى فرص العمل المتاحة، قضية الإعاقة ليست قضية مجموعة تحتاج الشفقة فالإعاقة ليست ابتلاء وإنما اختلاف يستحق منا أن نحسب حسابه ونستثمره".