القبض على مواطنين أثاروا الشغب فى المترو

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اثارة الشغب فى المترو

ارتفاع تذاكر المترو

محطات مترو الانفاق

أكد مصدر أمني أن قوات الأمن ألقت القبض على 10 أشخاص لاتهامهم بإثارة الشغب في محطات مترو الأنفاق في اليوم التالى لارتفاع تذاكر المترو.

وقال المصدر، إن القوات انتشرت بمحيط محطات المترو الأكثر زحامًا، إثر اندلاع موجات غاضبة للركاب من قرار رفع أسعار التذاكر ما بين 3 و7 جنيهات

وأضاف المصدر، إن قوات الشرطة تتعامل بدرجات ضبط النفس احترامًا لغضب المواطنين من ارتفاع الأسعار إلا أنها لن تتراجع عن مواجهة"المنفلتين"، ومن تطاولوا على ماكينات المترو وحاولوا تحطيم الأبواب.

ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في القاهرة بنسبة 250% بدءًا من يوم الجمعة، في ثاني زيادة في أسعار التذاكر خلال أقل من عام.


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