» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام

12 مايو 2018 - 01:11 م

انتقد عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تناول أزمة ارتفاع أسعار تذاكر المترو بشكل مبهم وغير لائق لدى وسائل الإعلام وكذلك القيادات التنفيذية داخل الدولة.

وقال بدر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لو فيه صحافة بجد كانت هتبقى أهم تقارير النهاردة عن المترو، واضح طبعًا إن فيه حالة غضب كبيرة ظهرت في دعوات للمقاطعة وخناقات بين الركاب والموظفين وهتافات وتجمعات قصاد أبواب المترو".

وأضاف عضو المجلس قائلا: "من الواضح جدا غياب السياسة عن قضية مهمة بالشكل ده بتمس ملايين من الناس مفيش حزب طلع بيان واحد ولا تصريح واحد يعلن فيه موقفه وده يمكن يكون خوف ويمكن يكون جزء من الحصار المفروض على السياسة".

وتابع مستكملا: "تبريرات لزيادة أسعار التذاكر في منتهى الاستفزاز من أول الوزير اللي بيقول إن ضميره مستريح لغاية أنصار الحكومة اللي بيقولوا أنت بتدفع للتوكتوك 10 جنيهات مصر بلا مسئولين يتعاملون برشد بجد ولا أحزاب حقيقية ولا صحافة حرة والنَّاس الغلابة بيدفعوا التمن".