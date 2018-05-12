» "العوضي" يحذر مسئولي المترو

12 مايو 2018 - 01:15 م

حذر المحامى الحقوقى طارق العوضى من تداعيات أزمة ارتفاع سعر تذاكر المترو والتي وصفها بـ"الفوضي التي ستاكل الجميع"

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "احذروا أن تكونوا داعين إلى فوضى أو داعمين لها فارق كبير بين ثورة أو حركة"

وتابع: "الاحتجاجات لها قياداتها الواعية وبين فوضى جوعى مدفوعين بمطلب فئوي ودون قيادة ولا هدف سوى إلغاء تلك الزيادة".

واختتم تدوينتة بقوله:"الفوضى نار ستأكل الجميع وساعتها لن ينفع الندم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "العوضي" حيث قال عمرو إبراهيم: "و ما هو الضامن للمعترضين أن النخبة لن تخذلهم كما حدث بعد استفتاء مارس وأى نخبة تتحدث عنها هذه النخبة نظرت إلى مصالحها المحدودة وتركت أهداف الثورة لماذا لا تتحد هذه النخبة حتى الآن الشباب الآن لا يجدون فى هذه النخبة مثل يحتذى به نرجو منكم الاعتذار للشباب"

فيما رد آخر بقوله: "بكل أسف متفق مع كل كلمة".



