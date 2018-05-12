"الأهلي" يعلن قائمته استعدادًا لـ "كمبالا سيتي"

12 مايو 2018 - 01:21 م

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة كمبالا سيتي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلاً من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي

وفي الدفاع: سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي ومحمد هاني وصبري رحيل وباسم علي

وفي خط الوسط: عمرو السولية وميدو جابر و وحسام عاشور وأحمد حمودي ووليد سليمان وباكا وأحمد حمدي وإسلام محارب

وفي الهجوم: مروان محسن وصلاح محسن.

فيما ضمت قائمة الغائبين كلاً من علي لطفي وهشام محمد للامتحانات ومحمد شريف ومحمود الجزار وأكرم توفيق وعمرو السعداوى لعدم القيد أفريقيا وكريم نيدفيد للإصابة فيما عاد على معلول عاد إلى تونس.