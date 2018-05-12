  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
العوضي

"العوضي" يوجه رسالة قاسية للحكومة

الرئيس السيسي ونظيره الروسي "أرشيفية"

«حلايب» تتسبب في أزمة بين مصر وروسيا

محكمة الجنايت

ننشر أسماء 20 متهمًا مدرجين على قوائم الإرهاب

تذاكر المترو

تعرف على غرامة تجاوز المحطات بالمترو

محكمة

جنايات القاهرة تدرج 20 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

البرادعي

البرادعى محذرًا: "هذا الأمر يجنبنا مواجهة مدمرة"

رواد المترو

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

المهندس ممدوح حمزة

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين

تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

سامى بلح: الإصلاح الاقتصادي تسبب في ظلم اجتماعي

الحياة السياسية

سامى بلح
بلح

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

انفجار داخل محطة كهرباء السد العالي

#

بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

#

نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"

#

بعثة صندوق النقد في القاهرة مايو المقبل

مكتب

مرسي علم

عمل

علق  سامى بلح، المحامى والأمين العام لحزب مصر العروبة، على الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة فى هذه الفترة بأنها تسببت في معاناة لمحدودي الدخل والطبقات غير القادرة على تحمل الارتفاع المستمر فى الأسعار.

وقال البلح خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الاصلاح الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة إفقار ومعاناة المواطنين وتحميلهم أعباء لا طاقة لهم بها ليس إصلاحًا".

وتابع الأمين العام لمصر العروبة: "ولكن هذا النظام الإصلاحى تسبب فى ظلم اجتماعي وفشل اقتصادي".

وشهد المنشور عدد من تعليقات المتفاعلين على موقع التواصل الاجتماعى، فقال صالح محمد: "والله صدقت ما حصل في محطات المترو اليوم خير دليل".

واضاف أسامة زكريا قائلا: "صدقت استاذنا دائما لسانك حق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام
» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"
» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا
» "العوضي" يحذر مسئولي المترو
» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون