سامى بلح: الإصلاح الاقتصادي تسبب في ظلم اجتماعي

12 مايو 2018 - 01:24 م

علق سامى بلح، المحامى والأمين العام لحزب مصر العروبة، على الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة فى هذه الفترة بأنها تسببت في معاناة لمحدودي الدخل والطبقات غير القادرة على تحمل الارتفاع المستمر فى الأسعار.

وقال البلح خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الاصلاح الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة إفقار ومعاناة المواطنين وتحميلهم أعباء لا طاقة لهم بها ليس إصلاحًا".

وتابع الأمين العام لمصر العروبة: "ولكن هذا النظام الإصلاحى تسبب فى ظلم اجتماعي وفشل اقتصادي".

وشهد المنشور عدد من تعليقات المتفاعلين على موقع التواصل الاجتماعى، فقال صالح محمد: "والله صدقت ما حصل في محطات المترو اليوم خير دليل".

واضاف أسامة زكريا قائلا: "صدقت استاذنا دائما لسانك حق".