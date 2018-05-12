ننشر أسماء 20 متهمًا مدرجين على قوائم الإرهاب

12 مايو 2018 - 01:28 م

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدراج 20 من عناصر جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

والمتهمون هم، محمود عبد اللطيف، وأحمد حضر، وأحمد حسين، ومحمد محمود، وأحمد محمد خضيري، وهشام ياسين، وعمار عبد الرؤوف، ومحمود شعبان، وأسامة مصطفى وأحمد عبد الرؤوف وأحمد صابر وأشرف محمد، ومحمود مصطفى، ومحمود أحمد، ونسرين محمد، وهاجر عبد الفتاح، ووسام أحمد، وسوسن زكريا، ورقي كامل، وياسر عوض

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت لها قيام المتهمين بتمويل جماعة الإخوان وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي

وأضافت المحكمة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية استقر فى يقينها أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف إلي إشاعة الفوضي في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية و الاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلي تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوي لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد".