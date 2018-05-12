» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا

12 مايو 2018 - 01:35 م

أصدرت إدارة دسوق التعليمية في كفرالشيخ، الجمعة، بيانًا رسميًا، أوضحت فيه ما تداولته بعض المواقع الأليكترونية، بشأن تعدي 5 طلاب جنسيًا، على زميل لهم، بإحدى المدارس الإعدادية، التابعة للادارة، وقيامهم بتصويره عاريًا.

ووصفت إدارة دسوق التعليمية، في بداية بيانها، هذا الخبر، أن باطنه كثير من الخبث، ويشوبه المغالطات، إذا تؤكد الإدارة، عبر هذا البيان، أن مدرسة مدحت الزيات، كما يشير الخبر المتداول، عبر المواقع الإليكترونية، أنها مدرسة تتبع المرحلة الإعدادية، ولكن في الواقع والحقيقة، أنها مدرسة للمرحلة الإبتدائية، وما جرى نشره أساء للمدرسة، وتلاميذها، ومعلميها، دون التحقق في أمره جيدًا.

وأكد البيان، أن حقيقة هذه الواقعة، وكما ورد بالمحضر رقم 3635 لسنة 2018 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وايضًا كما ورد بتحقيقات النيابة العامة، تتمثل في قيام مجموعة من الشباب، من أهل المنطقة المحيطهة، بالمدرسة، تتراوح أعمارهم من سن 15 إلى 18 سنة، بالقفز من فوق سور مدرسة مدحت الزيات الإبتدائية، ليلًا في الساعة التاسعة، من مساء الأربعاء الماضي، للممارسة لعبة كرة القدم، بفناء المدرسة.

وأشار بيان إدارة دسوق التعليمية، إلى أن هؤلاء الشباب، قيدوا زميل لهم، وصوروه بدون ملابس، حتى أبلغ ولي أمره الشرطة، ووفق بلاغه جرى تحرير المحضر المذكور، متهمًا من خلاله هؤلاء الشباب، بإرتكاب ذلك، حتى القى القبض عليهم، وجرى عرضهم على النيابة العامة، حتى تحقق إجراءات التصالح، بين الشاكي، والمشكو في حقهم، حتى جرى حفظ القصية، بمعرفة النيابة العامة.

وفي السياق قال أيمن أبوالعزم، مدير إدارة الإعلام بإدارة دسوق التعليمية، إن مصطفى مرعي، مدير عام الإدارة، أتخذ الإجراءات اللازمة، تجاه المدرسة، وحارس الأمن الخاص بالمدرسة، لعدم تواجده بنوبتجية الحراسة، الخاصه به، مضيفًا أن حدوث الواقعة، ليلا لايعفى حارس الأمن من مسئوليته، لأنه لوكان موجودًا وقتها، كان ربما استطاع منع ما حدث.