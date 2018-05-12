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محافظ البحر الأحمر: 1.5 مليون جنيه تكلفة مكتب العمل بمرسى علم

قبلي وبحري

صورة المحافظ
صورة المحافظ

حسن حمدان

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أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الانتهاء من إنشاء مكتب العمل بمدينة مرسى علم، بتكلفة بلغت مليونا ونصف المليون جنيه.

 وأضاف "عبدالله" فى تصريحات صحفية له اليوم السبت: "جارٍ استكمال المرافق بالمكتب وأعمال الرصف واللاند سكيب ليكون جاهزا لاستقبال المواطنين". 

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