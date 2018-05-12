  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:59 م
بحث متقدم
العوضي

"العوضي" يوجه رسالة قاسية للحكومة

الرئيس السيسي ونظيره الروسي "أرشيفية"

«حلايب» تتسبب في أزمة بين مصر وروسيا

محكمة الجنايت

ننشر أسماء 20 متهمًا مدرجين على قوائم الإرهاب

تذاكر المترو

تعرف على غرامة تجاوز المحطات بالمترو

محكمة

جنايات القاهرة تدرج 20 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

البرادعي

البرادعى محذرًا: "هذا الأمر يجنبنا مواجهة مدمرة"

رواد المترو

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

المهندس ممدوح حمزة

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس خادم الحرمين

تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مسئولون: يحذرون من انقراض الغوريلا بالكونغو

فيديو

منار شديد

أخبار متعلقة
#

رواد المترو يقفزون فوق الماكينات تهربا من "التذاكر"

#

إجلاء أكثر من 6 آلاف سوري من حمص الخميس

#

بالفيديو.. انفجار بركان بولاية «هاواى» الأمريكية

#

خروج نجلة العميل سكريبال من المستشفى بعد تعافيها

الاتحاد الدولي للمحافظة علي الطبيعة مسئول الاتحاد

انقراض الغوريلا

تهددبالانقراض

حذر المسئولون في "الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة"، من الخطر الذي يواجه الغوريلا، والتي تعيش في الجبال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب الصيادين الذين يعكفون على صيدها عند نزولها من الجبال بحثًا عن الطعام في حقول البطاطس.

وأوضح المسئولون في الاتحاد أن عدد الغوريلا لا يتعدى حاليًا 880 غوريلا، مطالبين بوقف عمليات الصيد غير الشرعية في محاولة لإنقاذ هذه الكائنات من مخاطر الانقراض.

وأكد "مارتن كازورو"  مسئول الاتحاد أنه يبحث منذ 15 عامًا على أماكن اختباء وتمركز هذه النوعية من الغوريلا التى تتسلق الجبال ولا يعرف لها مكان محدد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو بدر يوجه رسالة لاذعة لوسائل الإعلام
» تطعيم بعثة الأهلي بحبوب "الملاريا"
» حقيقة اغتصاب 5 تلاميذ لزميلهم وتصويره عاريًا
» "العوضي" يحذر مسئولي المترو
» بالفيديو.. علقة ساخنة لفتاة بالشارع
» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون