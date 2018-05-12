أفكار جديدة..!!

12 مايو 2018 - 02:47 م

إنّ العالم اليوم المنفتح على العلم والبحث والمعرفة والمعلومة والتكنولوجيا ، يتيح للكل التطوروالقفز والانطلاق وصنع الحضارات المحلية الجديدة المتفردة، بإتاحة الحرية والعدالة والانفتاح وتكافؤ الفرص بين البشر.











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لعل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الحديثة فرصة نادرة للشعوب المسحوقة والمعزولة عن المعرفة والتقدم والرفاهية لتأخذ زمام المبادرة ..ولتنفض عن نفسها لباس اليأس و الفقر والعوز والأمية والتخلف وتصنع لنفسها حاضرا جديدا وتدخل عالم اليوم المفعم بالتفاعل والإيجابية والأمل .









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يمكننا ببساطة ملاحظة العالم وهو ينقسم إلى قسمين ،قسم اتجه نحو بسط الحرية والكرامة والتعايش والتحضروالإنسانية والتفاهم بين البشر..وقسم ثاني انحدرإلى التسلط والانكماش ونشر البغضاء والعنصرية والكراهية واحتقار الإنسان..والمؤسف أن القسم الأول لا يساعد القسم الثاني للشفاء من أمراضه المستعصية والاستفادة من مزايا الحوار والحرية والعيش المشترك.









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elyazid guenifi

** كاتب جزائري



