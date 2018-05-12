» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " ضجة إسرائيلية فى ميدان التحرير"، كذلك " تفاصيل 5 محاولات فاشلة لاغتيال «السادات» و«مبارك».. كشفتها الصدفة"، كما ننشر " حلم الإخوان بالعودة إلى الوطن:«نار مصر.. ولا جنة تركيا»".
وننشر أيضًا " انفراد: السيسى يبحث نزع «أرض ماسبيرو» من مستثمرين خليجيين"، وكذلك "وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق: الحكومة رفعت أيديها عن الجامعات ماليًا"، وأيضًا "لماذا فشل الإخوان فى مصر ونجحوا بتونس؟".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ «القومى لحقوق الإنسان» يتبرأ من مبادرة «الهلباوى»؟
ـ نكشف قائمة طلبات السجناء فى "رمضان"
ـ مخبر خاص يلاحق زوجتى!!
ـ رفع تذاكر «المترو» يصيب المصريين بالصدمة
ـ «جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر
ـ معدة الغلابة «مقلب زبالة» للغشاشين فى "الشهر الكريم"
ـ «رمضان جانا وفرحنا به».. رغم الغلاء وعذابه
ـ هذه نبوءة «حسام حسن» القديمة عن «محمد صلاح»
ـ تحركات مصرية على أعلى المستويات لاحتواء أزمة «سد النهضة»
ـ «الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»
ـ 250 ألف جنيه غرامة الألفاظ الخادشة بمسلسلات رمضان
ـ مراسل «أبلة فاهيتا» متهم بالانضمام لجماعة «إرهابية»