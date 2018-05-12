» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " ضجة إسرائيلية فى ميدان التحرير"، كذلك " تفاصيل 5 محاولات فاشلة لاغتيال «السادات» و«مبارك».. كشفتها الصدفة"، كما ننشر " حلم الإخوان بالعودة إلى الوطن:«نار مصر.. ولا جنة تركيا»".
وننشر أيضًا " انفراد: السيسى يبحث نزع «أرض ماسبيرو» من مستثمرين خليجيين"، وكذلك "وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق: الحكومة رفعت أيديها عن الجامعات ماليًا"، وأيضًا "لماذا فشل الإخوان فى مصر ونجحوا بتونس؟".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ «القومى لحقوق الإنسان» يتبرأ من مبادرة «الهلباوى»؟
ـ نكشف قائمة طلبات السجناء فى "رمضان"
ـ مخبر خاص يلاحق زوجتى!!
ـ رفع تذاكر «المترو» يصيب المصريين بالصدمة
ـ «جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر
ـ معدة الغلابة «مقلب زبالة» للغشاشين فى "الشهر الكريم"
ـ «رمضان جانا وفرحنا به».. رغم الغلاء وعذابه
ـ هذه نبوءة «حسام حسن» القديمة عن «محمد صلاح»
ـ تحركات مصرية على أعلى المستويات لاحتواء أزمة «سد النهضة»
ـ «الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»
ـ 250 ألف جنيه غرامة الألفاظ الخادشة بمسلسلات رمضان
ـ مراسل «أبلة فاهيتا» متهم بالانضمام لجماعة «إرهابية»
ـ العواصف تدمر مقابر قتلى حروب إسرائيل مع مصر
ـ فتوى:«لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»




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