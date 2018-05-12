خالد علي مُحذرًا: «انتبهوا قبل فوات الأوان»

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خالد علي
خالد علي

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المترو

زيادة الاسعار

خالد علي

حذر المحامي والسياسي خالد علي، من غضب الشارع بعد زيادة أسعار تذاكر المترو، مشيرًا إلى أن الرهان على قدرة الناس بتحملكل هذه الاجراءات القاسية ليس دائمًا رهان صحيح.

وكتب عبر حسابه على «تويتر» :« الرهان على قدرة الناس على تحمل كل هذه الاجراءات والسياسات القاسية والمجحفة ليس دائما رهان صحيح، ومحفوف دوما بمخاطر جمة، فانتبهوا قبل فوات الأوان، ولا تعجزوا الناس عن تلبية احتياجاتهم الحياتية على هذا النحو المهين لكرامتهم وإنسانيتهم».

وكانت محطات مترو الأنفاق شهدت أمس واليوم احتجاجات واسعة من جانب الركاب بعد زيادة أسعار تذاكر المترو لتصبح بـ 3 جنيه حتى 9 محطات، و5 جنيهًا من 9 لـ 16 محطة، و7 جنيهًا لأكثر من ذلك.


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