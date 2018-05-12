» ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدواجن

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شهر رمضان

شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، ارتفاعًا غير مسبوق حيث سجلت الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن الرئيسية 30 جنيها للكيلو، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت أسعار الدواجن بالبورصة الرئيسية زادت صباح اليوم بمقدار جنيه واحد، لتسجل الفراخ البيضاء 29 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت أسعار الفراخ "الساسو" 37 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 2 و2.25 جنيه، والكتكوت الساسو ما بين 1.5 و1.75 جنيه.

وارتفعت أسعار الأمهات البيضاء عند سعر 18 جنيهًا بدلا من 17 جنيها.



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