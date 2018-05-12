«حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »

12 مايو 2018 - 05:05 م

منحت جامعة تشامبان فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، النائبة أنيسة عصام حسونة لقب الزميل الرئاسى Presidential Fellow وهو منصب شرفى رفيع تمنحه الجامعة، واختيرت أنيسة حسونة لهذا التكريم تقديرا لمسيرتها المهنية وخدمتها لمجتمعها ودورها الريادى تجاه قضايا المرأة وتقارب الثقافات والحضارات.

وقالت أنيسة حسونة، فى بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها تعد أول شخصية مصرية تحصل على هذا التكريم، وقد أقيمت احتفالية فى الجامعة لإعلان ذلك بعد مقابلتها لرئيس الجامعة العريقة التى انطلقت فى العام 1860، ويبلغ عدد أعضاء الزملاء الرئاسيين 20 عضوا فقط من ذوى الإنجازات فى مختلف المجالات والحاصلين على جائزة نوبل.